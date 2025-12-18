SEA Games 2025: Terlambat Panas, Timnas Basket Putri Indonesia Gagal Pertahankan Emas
jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia harus merelakan peluang meraih medali emas setelah tersingkir di semifinal SEA Games 2025. Garuda Pertiwi harus mengakui keunggulan Filipina.
Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Kamis (18/12/2025), skuad asuhan Gitautas Kievinas kalah dengan skor 55-66.
Terlambat Panas di Kuarter Pertama
Pada pertandingan ini, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan kolega tampil kurang optimal di awal laga. Timnas basket putri Indonesia tertinggal cukup jauh pada kuarter pertama dengan skor 16-30.
Memasuki kuarter kedua, permainan Timnas basket putri Indonesia mulai membaik. Garuda Pertiwi bisa menempel ketat perlawanan Filipina dengan skor 35-43.
Selepas jeda, Filipina kembali menjauh lewat permainan solid Quinn Kacey Dela Rosa. Penampilannya membuat pertahanan Indonesia kerepotan dan sulit mengembangkan permainan.
Pada kuarter pemungkas, upaya Timnas basket putri Indonesia untuk mengejar ketertinggalan kerap terhambat akibat banyak melakukan turnover.
Alhasil, Timnas basket putri Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina dengan 55-66.
Hasil ini membuat Adelaide Callista Wongsohardjo cum suis gagal mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023.
Timnas basket putri Indonesia harus merelakan medali emas seusai tersingkir di semifinal SEA Games 2025 dari Filipina, Kamis (18/12)
