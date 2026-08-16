Terlibat 'Ayah, Aku Mau Cerita', Ziva Magnolya: Tantangannya Lumayan Besar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris, Ziva Magnolya terlibat dalam film terbaru yang bertitel Ayah, Aku Mau Cerita.

Dalam film drama tersebut, dia berperan sebagai Aisha, anak dari Andi Budiman yang diperankan oleh Vino G Bastian.

Ziva Magnolya mengatakan bahwa proyek ini merupakan salah satu pengalaman awal berakting sebagai pemain film layar lebar.

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“Yang mana ini menegangkan buat aku karena ini film pertama kalinya aku jadi cast di film layar lebar. Jadi tantangannya lumayan besar,” kata Ziva Magnolya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Rasa tegang makin terasa karena selebritas berusia 25 tahun itu harus beradu akting dengan sejumlah pemain yang sudah lebih berpengalaman.

Hal tersebut membuat Ziva Magnolya merasa harus lebih banyak belajar untuk memahami dunia akting.

“Aku bermain dengan kakak-kakak yang ada di sini, yang lainnya orang-orang yang sangat-sangat sudah berpengalaman. Justru lebih banyak mengulik bagaimana sih sebetulnya berakting itu,” ujarnya.

Meski menjadi pengalaman baru, pelantun Peri Cintaku itu tidak ingin terlalu terbebani dengan peralihan dari dunia musik ke akting.