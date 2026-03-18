menu
JPNN.comJPNN.com
Terlibat Dalam 2 Program Mudik Bareng, MIND ID Berangkatkan 1.700 Pemudik

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Program Mudik Bareng Sektor ESDM 2026, Grup MIND ID menyediakan 15 bus untuk total 756 penumpang. Foto: dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama anggota grup, yakni ANTAM, Bukit Asam, INALUM, TIMAH dan Vale Indonesia menggelar Program Mudik Bersama 2026.

Program itu terselenggara melalui kolaborasi antara Grup MIND ID dengan Kementerian ESDM melalui Mudik Bareng Sektor ESDM dan BP BUMN melalui Mudik Nyaman bersama BP BUMN, pada Selasa (17/3).

Pada Program Mudik Bareng Sektor ESDM 2026, Grup MIND ID menyediakan 15 bus untuk total 756 penumpang yang diberangkatkan langsung dari Kantor Kementerian ESDM.

Baca Juga:

Lalu, pada Program Mudik Nyaman Bersama BP BUMN, Grup MIND MIND ID menyediakan 13 bus dan 4 kapal untuk total 944 penumpang yang diberangkatkan langsung dari stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Dengan demikian, secara total Grup MIND ID memberangkatkan 1.700 pemudik menggunakan 28 bus dan 4 kapal.

Langkah tersebut sebagai komitmen perusahaan untuk menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan hemat bagi masyarakat.

Baca Juga:

Dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan perjalanan, serta pencegahan resiko, MIND ID menyiapkan perlengkapan perjalanan seperti kaos, topi, bantal leher, goodie bag, obat-obatan perjalanan, serta konsumsi selama perjalanan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan sektor ESDM termasuk Grup MIND ID yang proaktif dalam mendukung program Mudik Bareng tahun ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

