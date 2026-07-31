Terlibat EP Garis Tegak, The Jansen Kolaborasi Bareng Bilal Indrajaya

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bogor, The Jansen kembali menghadirkan kejutan bagi pendengar pada tahun ini.

Setelah merilis album 'Romantisasi Impulsif' yang menuai banyak pujian, The Jansen kini mengumumkan bakal berkolaborasi dengan penyanyi Bilal Indrajaya.

Grup yang dimotori kakak adik, Tata (vokal/gitar) dan Adji Pamungkas (bass) itu mempersiapkan sebuah lagu bersama Bilal Indrajaya sebagai bagian dari mini album milik produser musik Lafa Pratomo yang bertitel Garis Tegak.

"Awalnya Lafa Pratomo mengajak kami, dan memberi kesempatan berkolaborasi dengan Bilal Indrajaya untuk EP Garis Tegak. Kami antusias karena ini pertama kalinya The Jansen diproduseri Lafa Pratomo dan berkolaborasi dengan Bilal Indrajaya," kata Adji The Jansen di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis (30/7).

Meski punya latar belakang musik yang berbeda, The Jansen dan Bilal Indrajaya sangat antusias dengan kolaborasi ini.

Selera musik akhirnya menyatukan The Jansen dan Bilal Indrajaya dalam proses kreatif. Selain itu, Lafa Pratomo juga memberikan kebebasan dalam penggarapan lagu.

"The Jansen banyak terinspirasi dari Ramones, sementara Bilal Indrajaya dari The Beatles. Akhirnya kami cari jalan tengah di antara itu," ucap Tata The Jansen.

The Jansen dan Bilal Indrajaya masih merahasiakan judul lagu yang bakal masuk dalam mini album Garis Tegak milik Lafa Pratomo.