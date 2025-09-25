menu
JPNN.com » Entertainment » Film » Terlibat Film Keadilan: The Verdict, Niken Anjani Bicara Soal Tantangan

Terlibat Film Keadilan: The Verdict, Niken Anjani Bicara Soal Tantangan

Terlibat Film Keadilan: The Verdict, Niken Anjani Bicara Soal Tantangan
Konferensi pers film Keadilan: The Verdict di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Niken Anjani membintangi film terbaru yang berjudul Keadilan: The Verdict.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Nina, istri dari Raka (Rio Dewanto).

Nina diceritakan sebagai pengacara muda yang sedang hamil dan menjadi korban kejahatan.

Perempuan berusia 38 tahun itu lantas mengungkapkan tantangannya dalam memerankan karakter..

"Kalau untuk tantangan, iya, jadi memang untuk karakter ini aku kan menjadi perempuan yang hamil, sementara ada beberapa adegan yang cukup berat begitu dan itu kesulitannya di situ," ungkap Niken Anjani dalam acara peluncuran trailer dan poster di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

"Bagaimana caranya jadi perempuan yang hamil itu enggak bisa terlalu lincah. Sementara aslinya Niken Anjani lincah banget," sambungnya.

Niken Anjani mengaku, menampilkan gestur layaknya ibu hamil saat dirinya melakoni adegan yang cukup kompleks merupakan sebuah tantangan tersendiri.

"Nah itu lumayan tantangan bagaimana caranya mendapatkan gestur yang hamil pada saat jatuh atau melakukan adegan-adegan yang cukup kompleks. Jatuh orang biasa sama jatuh orang hamil tuh beda lah. Jadi, ya di situ," tuturnya.

