Terlibat Film Kuncen, Atta Halilintar Banyak Belajar

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar terlibat sebagai produser eksekutif dalam film horor terbaru yang berjudul Kuncen.

Dia mengatakan kesempatan ini dijadikannya sebagai momen belajar di industri perfilman.

"Di film Kuncen saya banyak belajar dari teman-teman produser bagaimana membuat sebuah karya film untuk menjadi lebih baik lagi," kata Atta Halilintar.

Suami Aurel Hermansyah itu juga ingin mendapatkan banyak pelajaran dari sineas yang telah berpengalaman.

Atta Halilintar berharap ilmu tersebut bisa digunakan untuk menggarap film berikutnya.

"Ini jadi momen saya untuk bisa mengambil pelajaran dari banyak pelaku perfilman yang lebih berpengalaman dan bisa saya gunakan ke depannya,” lanjut Atta Halilintar.

Kuncen merupakan film persembahan Hers Productions dan Cinevara Studio dengan sutradara Jose Poernomo.

Apa yang terjadi ketika anak rumahan yang tinggal di kota tiba-tiba harus naik gunung karena sang pacar hilang kontak? Itulah yang dialami Azela Putri bersama teman-temannya, Vonny Felicia dan Mikha Hernan di film Kuncen.