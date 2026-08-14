Terlibat Harusnya Horror, Jot AAA Clan Sempat Stres Gara-gara Ini
jpnn.com, JAKARTA - Anggota AAA Clan, Tierison alias Jot, mengungkap pengalaman saat terlibat dalam film Harusnya Horror.
Kreator konten tersebut mengaku sempat mengalami kesulitan ketika harus mengeksplorasi kemampuan akting untuk mendalami karakter yang diperankan.
Bagi Jot, terlibat dalam film Harusnya Horror menjadi pengalaman baru. Sebab, dia masih harus banyak beradaptasi dengan dunia akting dan tuntutan sebagai seorang pemain film.
Demi mendalami peran, Jot mendapat bantuan dari acting coach. Menurutnya, kehadiran pelatih akting tersebut sangat membantu dalam mempersiapkan peran.
“Kalau eksplorasi itu, dibantu acting coach gitu. Jadi kan baru juga, jadi acting coach sangat berpengaruh banyaklah,” kata Tierison di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (13/8).
Meskipun mendapat pendampingan, streamer gaming itu mengaku tetap mengalami kesulitan.
Jot bahkan sempat merasa stres ketika menjalani reading sebelum syuting Harusnya Horror dimulai.
“Tapi lumayan sulit, lumayan sulit. Awal-awal lumayan stres, apalagi pas reading,” tegasnya.
Anggota AAA Clan, Tierison alias Jot, mengungkap pengalaman saat terlibat dalam film Harusnya Horror.
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