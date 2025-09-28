Terlibat Jalinan Terlarang, Maria Theodore Bicara Soal Karakternya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Maria Theodore terlibat dalam serial terbaru yang berjudul Jalinan Terlarang.

Dalam serial yang diproduksi oleh Vidio itu, dia berperan sebagai Gina, seorang pelakor alias perebut laki orang.

Menurutnya, Gina diceritakan merusak rumah tangga karakter yang diperankan Marshanda dan Dimas Anggara.

Menyadari karakter Gina berpotensi memicu amarah publik, Maria Theodore mengungkapkan harapan agar penonton dapat lebih berempati terhadap sebuah peran.

"Kalau tantangan terbesar, mungkin, aku ingin semua yang menonton punya empati lebih saja, sih, ke karakterku, ke setiap karakter," kata Maria Theodore di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Perempuan berusia 22 tahun itu meminta penonton tidak langsung menghakimi tindakan Gina, melainkan mencoba memahami latar belakang karakternya.

Sebab, ada motivasi kuat dan cukup menyakitkan di balik sikap Gina dalam serial Jalinan Terlarang.

"Karena ada motivasi kuat dan cukup sakit kenapa Gina melakukan hal yang Gina lakukan gitu," ucap Maria Theodore.