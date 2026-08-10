Terlibat Ketok Mejik, Tarra Budiman Bongkar Kesulitan yang Dialami

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tarra Budiman mengungkap kesulitan yang dihadapi saat membintangi film Ketok Mejik.

Demi peran yang dimainkannya, dia harus berupaya menghadirkan komedi dengan menggunakan bahasa Bali.

"Membuat sebuah komedi dengan bahasa Bali, sulit, sangat sulit. Saya punya kesulitan di situ," kata Tarra Budiman di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu (9/8). .

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Pria berusia 39 tahun itu sebenarnya punya kedekatan dengan Bali. Sebab, dirinya lahir dan besar di Pulau Dewata.

Meski demikian, Tarra Budiman tetap kesulitan ketika harus berguyon menggunakan bahasa Bali dengan dua tokoh lainnya.

"Saya lahir, besar di Bali, saya tahu. Cuma saya enggak tahu bagaimana cara menyambungkan ke mereka berdua yang bermain komedi," tutur mantan personel Treeji itu.

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Tarra Budiman menyatakan bahwa proses syuting Ketok Mejik berlangsung menyenangkan. Suasana di lokasi membuatnya merasa tidak seperti sedang bekerja.

Dia berharap segala pengorbanan yang dilakukan tim produksi Ketok Mejik mendapat apresiasi dari penonton.