Terlibat Konser Harvey Malaihollo, Mikha Tambayong Ungkap Kenangan Masa Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mikha Tambayong akan terlibat dalam konser penyanyi legendaris Harvey Malaihollo bertajuk I'm Still Here.

Tidak hanya sebagai seorang ponakan, dia mengaku sejak anak-anak merupakan penggemar Harvey Malaihollo. Oleh sebab itu, keterlibatan dalam konser tersebut membuatnya turut bangga.

"Saya dari kecil pengin jadi penyanyi. Kenapa mau jadi penyanyi, karena melihat Om Harvey,” kata Mikha Tambayong di Plaza Indonesia, Jakarta pada Senin (6/10).

Perempuan berusia 31 tahun itu sejak kecil mengidolakan Harvey Malaihollo yang merupakan om atau paman. Dia kerap menyaksikan penampilan pelantun Jerat tersebut.

Mikha Tambayong bahkan kemudian terinspirasi akhirnya untuk terjun ke dunia hiburan sebagai aktris maupun penyanyi.

"Itu inspirasi utama saya ingin terjun di industri walaupun dari dunia akting baru bisa ke nyanyi ya lebih dahulu," beber istri Deva Mahenra itu.

Menurut Mikha Tambayong, keluarga besarnya memang memiliki bakat bernyanyi.

Dia pun tidak sabar untuk memperdengarkan suaranya dalam konser Harvey Malaihollo mendatang.