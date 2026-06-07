Terlibat Pawerful Voices, Sherina Munaf Bicara soal Kesejahteraan Hewan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris, Sherina Munaf terlibat dalam program siniar terbaru yang bertajuk Pawerful Voices.

Dalam program persembahan Makna Talks itu, dia bersama rekannya, Indira dan Nadira bakal membahas topik kesejahteraan hewan bersama.

Pawerful Voices lahir dari satu pertanyaan, 'kenapa isu kesejahteraan hewan masih jarang dibicarakan secara serius?'. Di tengah banjirnya konten hiburan dan edukasi, obrolan soal hewan hampir selalu berhenti di permukaan.

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Atas alasan tersebut, Pawerful Voices hadir untuk lebih dari itu, memadukan sains, budaya populer, dan cerita nyata untuk mengajak pendengar bukan cuma merasa, tetapi juga bertindak.

Meski banyak orang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan hewan, konten edukatif yang mudah diakses seputar kesejahteraan hewan masih sangat jarang.

Pawerful Voices hadir untuk mengubah itu. Program dibangun di atas tiga pilar utama yakni Mengubah empati terhadap hewan menjadi tindakan nyata, Menjembatani dunia sains, kepedulian, dan budaya, dan Menjadikan kesejahteraan hewan mainstream melalui storytelling, referensi budaya populer, dan wawasan praktis.

Ketiadaan konten seperti ini di media saat ini bukan hanya menjadi motivasi di balik lahirnya program tersebut, melainkan juga daya tarik utamanya.

Pawerful Voices dipandu oleh tiga host yang masing-masing membawa perspektif unik dan saling melengkapi.