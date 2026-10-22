Terlibat Penipuan Lowonogan Kerja, Pasutri di Serang Ditangkap Polisi
jpnn.com - Unit Jatanras Satreskrim Polres Serang menangkap pasangan suami istri (pasutri) atas kasus penipuan lowongan kerja.
Identitas pasutri tersebut berinisial IS (35) dan KK (28) ditangkap di Perumahan Senopati, Desa Sentul, Kragilan, Kabupaten Serang pada Senin (19/10).
Kasatreskrim Polres Serang AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi mengatakan pasutri tersebut menjanjikan para korbannya dapat bekerja di perusahaan.
"Para korban dijanjikan bisa bekerja di PT Lung Cheoung Brother dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada pelaku," ucap AKP Andi, Kamis (22/10).
Tergiur janji manis dari pasutri tersebut, kata AKP Andi, para korban kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku dengan nominal yang bervariasi.
"Korban yang ditipu pasutri berjumlah delapan orang mayoritas berasal dari Kabupaten Serang," ujarnya.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka diketahui menerima uang dari para korban mencapai Rp 26,4 juta," sambung dia.
Dia mengungkapkan pekerjaan yang dijanjikan kepada para korban tidak pernah terealisasi sampai akhirnya pasutri tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
Satreskrim Polres Serang menangkap pasangan suami istri (pasutri) gegara terlibat kasus penipuan lowongan kerja. Begini kasusnya.
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