Terlibat Peredaran Amunisi Ilegal, 3 Orang Ditangkap Satgas Damai Cartenz di Mimika
jpnn.com - TIMIKA - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 mengamankan tiga orang terkait dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Selasa (29/9). Ketiga orang yang diamankan itu ialah DRW (24), PY (23), dan GT (25).
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Faizal Ramadhani mengatakan ketiga orang tersebut diamankan bersama 71 butir amunisi. Menurut dia, ketiganya diamankan terkait pengembangan perkara dugaan penyalahgunaan amunisi.
"Pengamanan tiga orang beserta barang bukti amunisi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” kata Faizal dalam keterangan yang diterima di Timika, Kamis (1/10).
Jenderal bintang dua Polri itu mengatakan bahwa saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.
“Penyidik akan mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk memastikan peran masing-masing pihak serta mengungkap pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan," ujarnya.
Faizal menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan terukur dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas praduga tak bersalah.
"Setiap proses penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan. Kami memastikan proses tersebut berjalan sesuai prosedur hukum," katanya.
Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo mengatakan ketiga orang tersebut diamankan di Kabupaten Mimika pada Selasa (29/9).
Terlibat peredaran amunisi ilegal, tiga orang ini ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz di Mimika, Papua Tengah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- GPPN Gelar Deklarasi Nasional dan Rakernas, Nasky Putra Tandjung Sampaikan Sejumlah Catatan
- Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 4,1 Ton Sianida, Tangkap 4 WN Filipina
- PP PMKRI Desak Polri Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman Soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
- Aksi Unjuk Rasa Meningkat, Polri Siapkan Negosiator Besertifikat, Komdigi Merespons
- Pakai Seragam Polri, Polisi Gadungan Memeras Wanita
- Tujuh Personel Polsek Tallo Diperiksa Buntut Pemuda Tewas Tertembak