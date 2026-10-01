Terlibat Peredaran Amunisi Ilegal, 3 Orang Ditangkap Satgas Damai Cartenz di Mimika

jpnn.com - TIMIKA - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 mengamankan tiga orang terkait dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Selasa (29/9). Ketiga orang yang diamankan itu ialah DRW (24), PY (23), dan GT (25).

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Faizal Ramadhani mengatakan ketiga orang tersebut diamankan bersama 71 butir amunisi. Menurut dia, ketiganya diamankan terkait pengembangan perkara dugaan penyalahgunaan amunisi.

"Pengamanan tiga orang beserta barang bukti amunisi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” kata Faizal dalam keterangan yang diterima di Timika, Kamis (1/10).

Jenderal bintang dua Polri itu mengatakan bahwa saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

“Penyidik akan mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk memastikan peran masing-masing pihak serta mengungkap pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan," ujarnya.

Faizal menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan terukur dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas praduga tak bersalah.

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"Setiap proses penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan. Kami memastikan proses tersebut berjalan sesuai prosedur hukum," katanya.

Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo mengatakan ketiga orang tersebut diamankan di Kabupaten Mimika pada Selasa (29/9).