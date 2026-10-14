Terlibat Perselingkuhan, AKBP Robi Heri Saputra Kehilangan Jabatan

jpnn.com - Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra (RHS) dijatuhi sanksi etik oleh institusi Polri.

Bidpropam Polda Metro Jaya menjatuhkan sanksi terhadap AKBP Robi Heri Saputra setelah perwira menengah Polri itu terbukti melanggar kode etik Profesi Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut Bidpropam Polda Metro Jaya telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap AKBP RHS pada 29 September 2024.

"Berdasarkan hasil hasil persidangan, yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tentang perbuatan tercela dan menurunkan harkat martabat Polri," kata Kombes Budi Hermanto di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

AKBP Robi disebut melanggar Pasal 8, Pasal 8 huruf c angka 3, serta Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Adapun, Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 berbunyi, "Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan".

Budi mengatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban menyampaikan permohonan maaf serta lisan dan tertulis.

"Serta penempatan pada tempat khusus dan yang bersangkutan mulai tadi malam dibebastugaskan dari jabatan sebelumnya," tutur Budi.