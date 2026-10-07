Terlibat Sebagai Pengusul, Once Mekel Kawal Detail Poin Penting RUU Hak Cipta
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (RUUHC), Once Mekel menyatakan komitmen DPR RI untuk terus mengawal dan membahas secara detail draf revisi UU Hak Cipta pada tahap Pembahasan Tingkat I bersama Pemerintah.
Hal tersebut disampaikan seiring masuknya RUU Hak Cipta ke tahap krusial setelah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dan diterbitkannya Surat Presiden (Surpres) mengenai penunjukan wakil Pemerintah.
RUU Hak Cipta telah melalui perjalanan panjang sejak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada November 2024.
Setelah melewati tahapan penyusunan Naskah Akademik, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pembahasan di Panitia Kerja (Panja), serta persetujuan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 12 Maret 2026, kini draf RUUHC siap dibahas bersama jajaran kementerian terkait.
"Perjalanan RUU ini tidak singkat. Sepanjang proses itu, kita mendengar suara dari berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari musisi, pelaku pertunjukan, sastrawan, perupa, penerbit, promotor, akademisi, hingga pemilik platform digital," ungkap Once Mekel dalam keterangan resmi.
Menurut Anggota Badan Legislatif (Baleg) itu, seluruh proses tersebut dilakukan secara terbuka sebagai wujud nyata partisipasi bermakna (meaningful participation).
Once Mekel juga menekankan bahwa semangat utama RUU Hak Cipta melingkupi seluruh ekosistem industri kreatif nasional, bukan hanya industri musik semata.
RUU itu dirancang untuk memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi para pencipta di berbagai ranah, termasuk film, seni rupa, tari, teater, sastra, fotografi, hingga karya jurnalistik.
Anggota DPR RI sekaligus pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (RUUHC), Once Mekel menyatakan komitmen DPR RI untuk terus mengawal dan membahas...
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