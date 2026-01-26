Terlibat Setannya Cuan, Aming Cerita Kenangan 7 Tahun Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Aming bakal membintangi film horor komedi berjudul Setannya Cuan.

Dalam film tersebut, pria berusia 45 tahun itu berperan sebagai tukang sayur yang gemar begosip.

Adapun film Setannya Cuan sempat tertunda selama tujuh tahun sejak proses syutingnya yang selesai dilakukan pada 2019 lalu.

Semula, film itu berjudul 'Djoerig Salawe', akan tetapi diubah menjadi 'Setannya Cuan' agar lebih relevan dengan bahasa kekinian, serta lebih dekat dengan penonton generasi muda.

Dalam perilisan poster dan trailer, film Setannya Cuan menghadirkan kejutan spesial berupa penampilan mendiang Babe Cabita.

Aming sendiri mengaku terkejut dan terharu ketika melihat penampilan mendiang Babe Cabita dalam trailer film itu.

"Makanya tadi agak kaget juga. Tapi ada Babe Cabita ya? Oh iya, filmnya sudah dibikin 7 tahun yang lalu," ungkap Aming di CGV fX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Di film tersebut, mendiang Babe Cabita berperan sebagai suami Rini, salah satu warga kampung yang tergoda mencari kekayaan instan dengan bekerja sama dengan setan.