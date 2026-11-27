jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dian Sastrowardoyo terlibat dalam film terbaru yang berjudul Yang Datang Dan Yang Pergi.

Berperan sebagai tokoh bernama Sinta, dia pun mengubah personanya. Dian Sastrowardoyo menjelma sebagai sosok perempuan muda manis yang kesehariannya harus berhadapan dengan banyak tamu, menjadi seorang petugas hospitality, namun juga berada dalam persimpangan untuk mengambil keputusan.

Peran dalam film tersebut juga menandai reuni Dian Sastrowardoyo bersama Nan Achnas, yang mengorbitkan namanya sejak debut layar lebar lewat Pasir Berbisik (2001).

Tidak hanya reuni bersama Nan Achnas, Dian Sastrowardoyo juga kembali reuni dengan Nurman Hakim, yang juga menyutradarai film di masa awal-awal kariernya, 3 Doa 3 Cinta (2008).

“Bertemu dan berkolaborasi kembali dengan keduanya seperti pulang ke rumah. Dulu waktu pertama kali bertemu dengan Mbak Nan, di tahun 2000, aku baru lulus SMA, masih pakai rok abu-abu pulang sekolah. Sekarang sudah melewati pendewasaan dan banyak disiplin ilmu baru yang aku dapat dalam perjalananku,” ungkap Dian Sastrowardoyo.

Lewat perjalanan dan karakter Sinta, perempuan yang mengambil jalannya sendiri di tengah beban warisan keluarga, Dian Sastrowardoyo berharap film Yang Datang Dan Yang Pergi juga bisa menjadi refleksi untuk para perempuan.

“Aku berharap kita dengan hidup di dalam ekspektasi keluarga masing-masing, di dalam hidup kita masing-masing, akhirnya kita bisa menemukan cara untuk menemukan diri kita sendiri,” tambah Dian Sastrowardoyo.

Film Yang Datang Dan Yang Pergi karya sutradara Nurman Hakim dan Nan Achnas akan tayang di bioskop mulai 3 Desember 2026.