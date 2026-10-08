Terlilit Utang, Pelanggan Nekat Rampok dan Aniaya Istri Bos Besi Tua di Cikarang Utara

jpnn.com, BEKASI - Kepolisian Sektor Cikarang Utara berhasil meringkus AS alias AAK kurang dari 24 jam setelah nekat merampok dan menganiaya Miskiah, istri dari seorang pengusaha jual beli barang bekas di Kampung Kaliulu, Bekasi.

"Pelaku berhasil diamankan petugas kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksi kejamnya," kata Kapolsek Cikarang Utara Komisaris Polisi Noah Hendrik di Cikarang, Kamis (8/10).

Noah mengatakan pelaku merupakan pelanggan usaha suami korban yang kerap menjual barang bekas ke rumah tempat kejadian perkara. Buruh harian lepas itu dibekuk di tempat persembunyian wilayah Pebayuran pada Rabu (7/10) petang.

Polisi mengungkap motif pelaku dilatarbelakangi tekanan ekonomi serta beban utang yang melilitnya. Sebelum melancarkan aksi, pelaku diketahui telah memantau situasi rumah korban sampai melakukan eksekusi pada Selasa (6/10) malam.

"Pelaku akhirnya nekat, sudah berencana, sudah memantau situasi. Pelaku ini menjual barang-barang bekas kepada korban dan informasi sudah beberapa kali menjual. Jadi pelaku sudah sering datang ke rumah korban," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui menyusup ke rumah korban dan langsung menyerang korban secara brutal menggunakan tangan kosong, tendangan hingga menghantamkan meja belajar anak dan setrika pakaian ke arah kepala korban.

Pelaku juga mengambil pisau dapur di lokasi untuk menusuk korban. Mengingat pisau pertama bengkok akibat serangan beruntun, pelaku berturut-turut mengambil pisau kedua dan ketiga untuk kembali melukai korban di bagian perut kanan, punggung kiri, bawah leher hingga lengan.

"Kondisi korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika. Masih dalam perawatan karena lukanya cukup parah," ucapnya.