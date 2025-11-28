menu
Terminal BBM Rewulu Jaga Pasokan Energi ke Jateng dan DIY Selama Masa Satgas Nataru

Terminal BBM Rewulu Jaga Pasokan Energi ke Jateng dan DIY Selama Masa Satgas Nataru

Terminal BBM Rewulu Jaga Pasokan Energi ke Jateng dan DIY Selama Masa Satgas Nataru
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza saat meninjau Terminal BBM Rewulu di Yogyakarta pada Kamis, 27 November 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menjaga pasokan energi ke seluruh wilayah Indonesia saat memasuki masa Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2025.

Salah satu titik suplai strategis, yakni Terminal BBM Rewulu yang berlokasi di Yogyakarta.

Terminal BBM ini menyalurkan bahan bakar ke Depot Pengisian Pesawat Udara, jaringan distribusi BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Agar dapat maksimal menyalurkan energi kepada masyarakat, Pertamina senantiasa memastikan keandalan fasilitas dan infrastruktur, kesiapan pasokan, dan aspek keamanan serta keselamatan operasional.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza saat meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Rewulu di Yogyakarta pada Kamis, 27 November 2025.

Kunjungan dilakukan guna memastikan kesiapan stok BBM dan elpiji dalam menghadapi masa Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru).

Oki menyampaikan stok BBM di wilayah Jateng dalam kondisi aman.

