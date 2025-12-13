menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Terminal Cicaheum Mau Diubah Jadi Depo BRT, Warga Pasang Badan

Terminal Cicaheum Mau Diubah Jadi Depo BRT, Warga Pasang Badan

Terminal Cicaheum Mau Diubah Jadi Depo BRT, Warga Pasang Badan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Situasi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Rencana alih fungsi Terminal Cicaheum menjadi depo moda transportasi Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kembali menjadi sorotan.

Teranyar, gabungan pedagang hingga PO Bus di Terminal Cicaheum menolak pemindahan lokasi ke Leuwipanjang.

Pantauan JPNN di lokasi, spanduk penolakan bertuliskan "Kami warga Terminal Cicaheum menolak keras Terminal Cicaheum dipindahkan,"terpasang di setiap sudut.

Baca Juga:

Spanduk-spanduk itu dipasang warga yang mencari nafkah di Terminal Cicaheum.

Salah seorang pekerja PO Bus di Terminal Cicaheum, Roni (47 tahun) mengatakan kabar terkait perubahan fungsi Terminal Cicaheum sudah digaungkan sejak Kota Bandung di bawah kepemimpinan Dada Rosada dan Ridwan Kamil. Namun, tidak terealisasikan dan meredup.

Kemudian pada 2025, rencana tersebut kembali muncul. Kabar itu membuat warga Terminal Cicaheum seperti pekerja di PO bus hingga pedagang resah.

Baca Juga:

Roni menyebut mereka menggantungkan hidup di sana. Keresahan itulah mendorong warga Terminal Cicaheum menolak perubahan fungsi menjadi depo BRT.

"Kami menolak itu, bukan hanya menolak secara pribadi untuk perwakilan bus, ini mewakili semua yang ada elemen masyarakat di Terminal Cicaheum."

Pedagang dan PO bus menolak rencana alih fungsi Terminal Cicaheum jadi depo BRT. Warga khawatir kehilangan mata pencaharian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI