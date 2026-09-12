Ternyata Ada Motivasi Lain yang Bikin STY Pengin Banget Persija Mengalahkan Persib

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Shin Tae Yong menyambut laga timnya melawan Persib pada pekan kedua Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9) dengan antusias.

STY mengatakan bahwa kemenangan tandang melawan Borneo FC di pekan pertama belum cukup.

Dia pengin kemenangan kedua di pekan kedua.

"Pertandingan melawan Persib Bandung adalah pertandingan yang sangat penting. Sampai sekarang, sampai hari ini, persiapan telah berjalan dengan baik,” katanya.

"Melawan Persib adalah pertandingan kedua. Walaupun perjalanan masih panjang di musim ini, tetapi saya mempersiapkan tim agar bisa memenangi pertandingan (vs Persib)," imbuh STY.

Para Jakmania yang datang ke training ground pun membuat tekad mantan pelatih Timnas Indonesia itu makin membara.

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk menang,” tuturnya.

Juru taktik asal Korea itu pun mengaku ada motivasi lain pengin meraih hasil positif dari Persib. Itu karena dalam beberapa musim terakhir Persija tidak dalam performa maksimal saat menghadapi Persib.