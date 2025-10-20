menu
Ternyata An Se Young Makin Dekat dengan Kento Momota
An Se Young. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - ODENSE - Tunggal putri nomor satu dunia dari Korea An Se Young tampak sangat senang setelah memastikan poin terakhir di final Denmark Open 2025 Super 750.

Pada laga di Jyske Bank Arena, Odense, Minggu (19/10) malam WIb itu, An menjadi juara setelah mengalahkan peringkat kedua dunia dari China Wang Zhi Yi 21-5, 24-22.

Gim pertama memang sepenuhnya milik An Se Young. Wang Zhi Yi yang sudah tertinggal jauh, pun terkesan menyerahkan gim tersebut di pertengahan laga.

Pada gim kedua, Wang Zhi Yi tampil luar biasa. An Se Young tertinggal 10-18.

Dari sanalah, An menunjukkan dia memang nomor satu dunia.

An Se Young bangkit, mengeluarkan semua jurusnya. Wang Zhi Yi sempat game point, tetapi An tetap tak menyerah, ogah memainkan gim ketiga.

Cewek Korea berusia 23 tahun itu akhirnya meraih poin ke-24 setelah pengembalian kok dari Wang out.

"Saya hanya berkata dalam hati, jangan menyerah, jangan menyerah. Ini selangkah lagi. Ayo. Saya lalu menjaga fokus dan tubuh saya tetap tenang," kata An Se Young.

