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Ternyata Awal 2027 Baru PPPK Paruh Waktu yang Jadi ASN Pusat, Simak Penjelasan Dirjen Nunuk

Ternyata Awal 2027 Baru PPPK Paruh Waktu yang Jadi ASN Pusat, Simak Penjelasan Dirjen Nunuk
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Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan soal alih status guru PPPK Paruh Waktu jadi ASN Pusat. Foto: Ilustrasi Foto: Humas Kemendikdasmen

jpnn.com - JAKARTA - Pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi ASN pusat akan berlaku mulai 2027.

Namun, awal 2027 belum semua guru PPPK pengelolaannya diambil alih pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan bahwa yang akan dialihkan ke pusat baru guru PPPK paruh waktu.

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Adapun, guru PPPK penuh waktu dan honorer atau non-ASN statusnya masih menjadi pegawai daerah.

Dirjen Nunuk menyebutkan sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu itu per 1 Januari 2027.

Mereka inilah yang mendapat SK PPPK penuh waktu dari Kemendikdasmen.

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Artinya per 1 Januari 2027, mereka sudah berstatus PPPK penuh waktu ASN pusat dan bukan daerah lagi.

Masalahnya, kata Dirjen Nunuk, ada daerah yang PPPK paruh waktunya berakhir masa kontraknya Oktober 2026.

Penjelasan GTK Kemendikbud Dirjen Nunuk menjawab pertanyaan mengapa awal 2027 baru PPPK Paruh Waktu yang jadi ASN pusat.

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