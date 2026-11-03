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Ternyata Banyak WNI Korban TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia, Ada Eks Polisi-TNI

Ternyata Banyak WNI Korban TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia, Ada Eks Polisi-TNI
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Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

jpnn.com - Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus menjadi tentara bayaran Rusia ternyata ada puluhan.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah bahkan menyebut ada mantan polisi dan TNI yang menjadi korban.

"Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tetapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” kata Nurul di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

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Brigjen Nurul mengungkapkan bahwa korban TPPO tidak ditawari secara eksplisit sebagai tentara bayaran, tetapi dijanjikan pekerjaan lain, seperti pekerja logistik.

Sementara itu, Kasubdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengungkap modus dalam laporan polisi (LP) yang ditangani Polres Bogor.

Dalam LP tersebut, katanya, terdapat dua tersangka, satu DPO, dan 22 korban.

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Para korban ditawari bekerja melalui iklan di media sosial dengan ajakan berbagai macam pekerjaan pada negara berbeda. Gaji yang ditawarkan pun bernilai besar.

Para korban yang mengisi tautan pendaftaran akan dihubungi serta dijemput oleh pelaku. Pada saat itu, korban baru diberitahu akan menjadi tentara bayaran Rusia.

WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus tentara bayaran Rusia ternyata ada puluhan, termasuk mantan polisi dan TNI.

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