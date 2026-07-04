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Ternyata Gol Terakhir Argentina Vs Tanjung Verde Kena Tangan

Ternyata Gol Terakhir Argentina Vs Tanjung Verde Kena Tangan
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Detik-detik gol terakhir terjadi pada laga 32 Besar Piala Dunia 2026 Argentina vs Tanjung Verde. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MIAMI - Tanjung Verde kalah secara dramatis dari Argentina pada 32 Besar Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Miami, Sabtu (4/7) pagi WIB.

Negara yang berada di pesisir barat Afrika itu nyaris melanjutkan kegilaannya di Piala Dunia 2026.

Setelah tak terkalahkan di fase grup (0-0 vs Spanyol, 2-2 vs Uruguay, dan 0-0 vs Arab Saudi), Tanjung Verde atau Cabo Verde atau Cape Verde, membuat Lionel Messi dan teman-temannya repot.

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Tanjung Verde si debutan World Cup cuma kalah 2-3 after extra time; 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, selesai.

Ternyata Gol Terakhir Argentina Vs Tanjung Verde Kena Tanganfifa

Gol ketiga yang bersarang ke gawang Tanjung Verde pun sangat ironis, kena tangan.

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Bola yang masuk ke gawang kiper Tanjung Verde Vozinha itu merupakan hasil defleksi.

Berawal dari tendangan sudut untuk Argentina, bek Cristian Romero mendapat bola, disundul terarah ke gawang Tanjung Verde, defleksi atau terjadi penyimpangan arah lantaran kebetulan kena tangan bek Tanjung Verde Diney Borges.

Fase 32 Besar Piala Dunia 2026 menyisakan satu pertandingan, Kolombia vs Ghana. Lagi main nih

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