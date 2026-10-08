Ternyata Ini Alasan Nunung Tidak Hadiri Pernikahan Andre Taulany

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung mengungkap alasan dirinya tidak menghadiri pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby beberapa waktu lalu.

Dia mengaku sudah mendapat undangan dari Andre Taulany sekitar dua pekan sebelum hari H.

Sebagai sahabat, Nunung awalnya sudah berniat datang ke pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Akan tetapi, pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu ternyata jatuh sakit saat mendekati hari acara.

“Pas sebelum hari-H-nya tuh aku sakit, benar-benar aku ambruk, sampai dibawa suamiku ke rumah sakit. Aku kena demam, kena batuk, kena pokoknya sakit," kata Nunung dalam program Rumpi No Secret di Trans TV baru-baru ini.

Kondisin selebritas kelahiran Surakarta, 5 April 1963 tersebut makin tidak memungkinkan untuk datang setelah penyakit asma yang dideritanya kambuh.

Nunung akhirnya menghubungi Andre Taulany untuk meminta maaf karena tidak bisa hadir ke acara pernikahan.

“Aku ngomong aja terbata-bata ya, sampai ngap-ngapan karena asmaku juga lagi kambuh. Aku begini-begini doang, aku kasih dia ucapan,” ujar pelawak yang mengawali karier bersama Srimulat itu.