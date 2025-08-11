menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ternyata Ini Alasan Pelatih Persija Pakai Baju Itu, Luar Biasa

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Rauf Adipati/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza bersukacita setelah pasukannya memenangi laga pekan pertama BRI Super League.

Persija memetik kemenangan telak 4-0 dari Persita Tangerang di Jakarta International Stadium, Minggu (10/8) malam WIB.

Saat jumpa pers, Souza memulainya dengan menyampaikan pesan pribadi kepada putrinya, sekaligus mengungkap alasan dia memakai baju seperti di foto berita ini.

Ternyata, itu semua terkait dengan Hari Ayah di Brasil -negara, kampung halaman Souza.

"Saya ingin minta izin. Ini adalah Hari Ayah di Brasil. Saya ingin mengirimkan cium kepada putri saya. Ia berada di Brasil. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat mencintai dia," tutur Souza.

Pelatih berusia 51 tahun itu lalu bicara soal pertandingan.

Mauricio Souza mengantar Persija Jakarta mencetak kemenangan sensasional di pekan pertama Super League.

