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Ternyata Ini Alasan Persib Bandung Tak Ngotot di Piala Presiden 2026

Ternyata Ini Alasan Persib Bandung Tak Ngotot di Piala Presiden 2026
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Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin terburu-buru memburu hasil pada Piala Presiden 2026.

Turnamen pramusim itu justru dipandang sebagai kesempatan untuk membangun fondasi sebelum menghadapi musim yang dipenuhi tantangan.

Pelatih Persib, Igor Tolic, menegaskan timnya tidak menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan.

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Fokus utama Maung Bandung ialah memastikan seluruh pemain mencapai kondisi terbaik sebelum memasuki kompetisi resmi.

"Kami tidak memasang target khusus di Piala Presiden. Turnamen ini kami manfaatkan sebagai bagian dari proses membangun kebugaran tim," ucap mantan asisten Bojan Hodak itu.

Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa Persib akan menjalani jadwal yang jauh lebih padat dibanding musim sebelumnya.

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Karena itu, staf pelatih memilih menyusun program yang berorientasi jangka panjang daripada mengejar hasil instan di pramusim.

Menurut Tolic, kesiapan menghadapi agenda besar mulai September jauh lebih penting. Persib harus membagi konsentrasi karena akan bersaing di empat ajang berbeda, termasuk AFC Champions League Two.

Persib Bandung tidak ingin terburu-buru memburu hasil pada Piala Presiden 2026. Ini target Pangeran Biru.

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