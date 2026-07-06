Ternyata Ini Alasan PSS Sleman Tak Lagi Gunakan Jasa Muhammad Tahir

jpnn.com, SLEMAN - Klub promosi BRI Super League, PSS Sleman, resmi mengumumkan perpisahan dengan gelandang bertahan Muhammad Tahir menyusul selesainya kompetisi musim 2025/2026.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Direktur PT Putra Sleman Sembada, Yoni Arseto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan Muhammad Tahir selama membela PSS Sleman.

"PSS Sleman mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Tahir atas dedikasi dan kontribusi di lini pertahanan Super Elja sepanjang musim 2025/2026," ungkap Yoni.

Menurutnya, Muhammad Tahir menjadi bagian penting dari PSS Sleman selama bertarung pada kompetisi Pegadaian Championship musim 2025/2026.

Pemain kelahiran Jayapura, Papua tersebut sebelumnya didatangkan oleh PSS Sleman dengan status pinjaman dari klub PSBS Biak pada awal musim 2025/2026.

Selama satu musim bermain untuk PSS Sleman, Muhammad Tahir tampil sebanyak 12 pertandingan di ajang Pegadaian Championship dengan 870 menit bermain.

Tahir turut membantu PSS Sleman kembali berkompetisi pada kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah Super Elja mampu menempati peringkat kedua Pegadaian Championship 2025/2026.

Yoni berharap bek senior tersebut meraih kesuksesan dalam perjalanan karier berikutnya setelah menjadi bagian penting dari perjuangan Super Elja kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.