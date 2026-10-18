Ternyata Ini Alasan Ruben Onsu Laporkan Sarwendah soal Video Call

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan mantan istrinya, Sarwendah, ke polisi setelah video panggilan video pribadinya diunggah ke media sosial.

Ruben menyebut langkah hukum tersebut diambil untuk menjaga harga dirinya di hadapan anak-anak, terutama agar rekaman itu tidak memengaruhi pandangan mereka terhadap dirinya.

Ruben mengaku khawatir video tersebut menimbulkan penilaian yang keliru terhadap dirinya, termasuk di lingkungan pertemanan anak-anaknya.

Dia merasa perlu mengambil tindakan agar persoalan pribadi yang melibatkan dirinya dan Sarwendah tidak berdampak lebih jauh pada kehidupan anak-anak.

"Cuma ini hal yang saya bisa lakukan untuk menjaga harga diri saya di mata anak saya dan di mata teman-temannya," ujar Ruben dalam siaran langsung di akun media sosial pribadinya, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (18/10).

Ruben mengatakan persoalan yang semula berkaitan dengan prosesi dan hak asuh anak kini berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.

Dia menilai pengunggahan rekaman panggilan video tersebut telah melewati batas sehingga tidak bisa lagi disikapi dengan diam.

Menurut Ruben, selama ini dirinya berusaha menghindari perseteruan dengan Sarwendah semakin meluas.