Ternyata Ini Kunci Kesuksesan Timnas Voli Putri di AVC Continental 2026

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia di luar dugaan tampil luar biasa pada AVC Volleyball Continental Championship 2026 dengan tembus perempat final.

Raihan tersebut sejatinya di luar prediksi mengingat Medi Yoku dan kolega kurang menyakinkan pada SEA V Cup 2026.

Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia, Bobby Ade Setiawan mengungkapkan bahwa anak asuhannya belajar banyak dari kegagalan pada turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Dalam dua edisi tercatat Srikandi Merah Putih tercatat hanya menempati peringkat ketiga di bawah Thailand, Vietnam serta Filipina.

Dengan beberapa evaluasi yang dilakukan akhirnya para pemain bisa tampil lebih baik terutama pada AVC Continental 2026.

“Kami banyak melakukan evaluasi utamanya dari SEA V Cup 2026 dan juga pada laga terakhir melawan Thailand.”

?“Kami berupaya memberikan instruksi kepada para bermain sesuai dengan peran mereka masing-masing di lapangan dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu,” ujar suami dari Yolana Betha Pangestika itu saat dihubungi JPNN.com, Rabu (28/8).

Timnas voli putri Indonesia memastikan langkah ke perempat final AVC Continental 2026 seusai menang melawan Australia dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, 25-2) di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Rabu (26/8).