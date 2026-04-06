Ternyata Ini Kunci Sukses Gresik Phonska Raih 2 Kemenangan di Final Four

jpnn.com, SURABAYA - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia mengungkap kunci sukses meraih kemenangan kedua pada final four Proliga 2026.

Berlaga di Jawa Pos Arena, Minggu (5/4), Medi Yoku dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-16, 25-15, 25-19) atas Jakarta Electric PLN Mobile.

Pemain Gresik Phonska, Arneta Putri Amelian menyampaikan bahwa sepanjang laga rekan-rekannya mencoba menikmati pertandingan.

Sebisa mungkin para pemain di lapangan tidak merasa beban untuk bisa meraih kemenangan.

Dengan bermain lepas, tim asal kota Pudak tersebut mampu mengunci kemenangan kedua setelah sebelumnya mengalahkan Popsivo Polwan dengan skor 3-0 (25-23, 25-12, 25-23).

“Terus terang kami hari ini bisa menikmati pertandingan dan menang,” ungkap Arneta Putri Amelian.

Bintang kemenangan Gresik Phonska dalam laga tersebut yakni Annie Mitchem dengan koleksi 25 angka.

Adapun Oleksandra Bytsenko mampu menambahkan dengan 14 poin.