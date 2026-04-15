Ternyata Ini Kunci Sukses Persib Pimpin Klasemen Super League
jpnn.com - BANDUNG - Bek Persib Bandung Federico Barba mengungkap rahasia kesuksesan timnya tetap memimpin klasemen Super League di periode sulit.
Maung Bandung sejauh ini masih konsisten berada di posisi pertama dengan poin 64, unggul empat poin dari Borneo FC Samarinda yang berada di posisi kedua.
Barba yang terpilih menjadi "Oppo Player of The Match" saat laga kontra Bali United FC mengungkap kunci sukses timnya.
"Kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya adalah final untuk tim ini," tuturnya.
"Kami semua bermain untuk sesuatu dan harus tangguh sampai akhir tujuan," imbuh Barba.
"Jadi, kami harus kembali dengan tidak kebobolan dan juga membuat sejarah yang sepertinya tidak akan mudah," kata Barba.
Lihat ke mari jadwal pertandingan sisa Persib Bandung di Super League. Cek juga jadwal lengkap pekan ke-28 dan klasemen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
