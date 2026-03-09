Ternyata Ini Makna Nuansa Biru di Balik Pemakaman Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Suasana pemakaman penyanyi Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir pada Minggu pagi diwarnai nuansa biru.

Hujan yang mengguyur kawasan tersebut menambah haru prosesi perpisahan bagi musisi yang meninggal pada usia 35 tahun itu.

Istri almarhum, aktris Sheila Dara Aisha, terlihat mengenakan busana bernuansa biru saat mengantar sang suami ke tempat peristirahatan terakhir.

Warna serupa juga tampak dikenakan banyak sahabat dekat dan keluarga yang hadir di lokasi pemakaman.

Sejumlah figur publik turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Di antaranya Afgan, Anya Geraldine, Bunga Citra Lestari, Raisa, Keanu AGL, Fadil Jaidi, serta Enzy Storia yang datang dengan busana bernuansa biru.

Pilihan warna tersebut ternyata bukan kebetulan. Keluarga dan sahabat mengenakan warna biru sebagai bentuk penghormatan khusus bagi almarhum yang dikenal memiliki kedekatan emosional dengan warna tersebut.

Kerabat dekat Vidi, pengusaha Ranggaz Laksmana, mengungkap makna di balik pemilihan warna itu melalui unggahan di media sosial.

Dia menjelaskan bahwa biru memiliki arti penting dalam kehidupan Vidi.