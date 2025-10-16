Ternyata Ini Motif Briptu Rizka Bunuh Suaminya Brigadir Esco

jpnn.com - Penyidik Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mengungkap motif dari kasus pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely oleh istrinya Briptu Rizka Sintiani.

Brigadir Esco ditemukan tewas dengan posisi leher terjerat tali yang terikat pada sebatang pohon kecil di kebun belakang rumahnya.

"Pemicunya mengarah pada dugaan perselisihan, faktor ekonomi," kata Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata dalam konferensi pers di Lombok Barat, Kamis (16/10/2025).

Secara lengkap, AKP Eka memilih untuk tidak menyampaikan secara dini ke publik karena alasan penyidikan yang kini masih berjalan.

"Akan dibuka nanti di persidangan," ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut, polisi turut mengungkap adanya penetapan empat tersangka baru berinisial SA, PA, DR, dan NU.

Mereka adalah pihak keluarga dari tersangka pertama, yakni Briptu Rizka Sintiani yang merupakan istri dari almarhum Esco.

Polisi mendapatkan peran empat tersangka baru ini bermula dari hasil rekonstruksi kasus di rumah almarhum pada Senin (29/9).