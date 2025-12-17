menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ternyata Ini Motif Resbob Melakukan Ujarkan Kebencian di Media Sosial, Duh

Ternyata Ini Motif Resbob Melakukan Ujarkan Kebencian di Media Sosial, Duh

Ternyata Ini Motif Resbob Melakukan Ujarkan Kebencian di Media Sosial, Duh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka ujaran kebencian rasisme, Adimas Firdaus alias Resbob saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polda Jawa Barat mengungkapkan motif Muhamad Adimas Firdaus alis Resbob, tersangka ujaran kebencian rasisme di media sosial adalah demi popularitas dan uang.

Ujaran kebencian itu disampaikan Resbob dalam sebuah konten live streaming di media sosialnya pada pekan lalu.

Live streamer itu tengah melakukan siaran langsung sembari mengendarai mobil.

Baca Juga:

Dalam siaran langsung tersebut, Resbob mengucapkan ujaran kebencian, dengan menghina suporter Persib, Viking, hingga suku Sunda. Konten tersebut membuat geram masyarakat.

"Untuk itu kami hadir, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dengan menugaskan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Jabar. Kami bergerak menelusuri keberadaan akun tersebut milik siapa dan sebagainya. Kami ketahui kemudian itu miliknya Resbob," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).

Setelah itu, Resbob berpindah-pindah tempat untuk menghindar dari kejaran kepolisian. Ia diketahui kabur ke daerah Jawa Timur hingga Jawa Tengah.

Baca Juga:

Akan tetapi pelarian tersebut berhasil dihentikan pihak kepolisian. Resbob ditangkap di kawasan Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (15/12).

Rudi menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, alasan Resbob menghina suku Sunda dan pendukung Persib demi mendapatkan saweran dari penonton saat live streaming. Sebab sebagaimana diketahui, Resbob bekerja sebagai konten kreator.

Polda Jawa Barat mengungkapkan motif Muhamad Adimas Firdaus alis Resbob, tersangka ujaran kebencian rasisme di media sosial adalah demi popularitas dan uang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI