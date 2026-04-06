Ternyata, Ini Penyebab IHSG Melemah Pada Senin Pagi

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak melemah.

IHSG dibuka melemah 25,22 poin atau 0,36 persen ke posisi 7.001,56. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,05 poin atau 0,43 persen ke posisi 711,53.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan pelemahan IHSG terjadi karena pelaku pasar yang masih mencermati perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

“Diperkirakan IHSG berpotensi kembali menguji level 6.900- 7.000,” ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dia melanjutkan dari mancanegara, perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah akan tetap menjadi fokus perhatian pelaku pasar selama pekan ini, yang mana akan terus menilai prospek de-eskalasi atau justru terjadi eskalasi yang berkepanjangan.

Selain itu, pelaku pasar akan mencermati perkembangan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran bahwa batas waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz pada 6 April 2026, atau akan menghadapi eskalasi militer besar-besaran.

Di sisi lain, pelaku pasar juga akan mencermati rilis data- data ekonomi AS, diantaranya risalah FOMC Minutes The Fed, inflasi, data ISM service PMI, pembacaan awal Mich. Sentiment, serta data inflasi Price Consumer Expenditure (PCE).