Ternyata Ini Penyebab PPPK Paruh Waktu Tendik Sulit Ditarik Pusat, Ada Solusinya

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) Ratna Purwakesi mengungkap adanya solusi terkait PPPK paruh waktu tendik yang sulit ditarik ke pusat (Kemendikdasmen).

Menurut Ratna, dari hasil audiensi dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani terungkap fakta kendala utama penarikan tendik ke pusat karena dalam SK PPPK Paruh Waktu, banyak yang masih ditempatkan sebagai jabatan teknis pada OPD, sehingga bersinggungan dengan kewenangan pemda dalam kerangka otonomi daerah.

"Bu Dirjen Nunuk menyampaikan PPPK paruh waktu tendik sulit ditarik Kemendikdasmen karena SK-nya ditempatkan pada jabatan teknis OPD," tutur Ratna kepada JPNN, Rabu (7/10).

Sebagai solusinya, kata Ratna, Dirjen Nunuk menyampaikan perlu penyesuaian SK dan nomenklatur jabatan tendik sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur tenaga kependidikan di satuan pendidikan.

GTKN terus mendorong agar penataan ini segera diselesaikan, sehingga tendik bisa satu gerbong dengan guru dan bersama-sama naik status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Sebelumnya, Dirjen Nunuk menyampaikan sampai saat ini kebijakan yang sudah disepakati pemerintah dan DPR RI adalah ditariknya tata kelola guru ke pusat.

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Seluruh gaji guru PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan masuk dalam APBN.

Untuk tendik, menurut Dirjen Nunuk, sedang dibahas mekanismenya antarkementerian dan lembaga, Kemendikdasmen, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan kesiapan anggaran.