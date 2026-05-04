Ternyata Ini Penyebab Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Hanny Kristianto mengungkap alasan di balik pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Hanny menyebut keputusan tersebut diambil karena sertifikat mualaf dinilai tidak digunakan sebagaimana fungsi administratifnya.

“Alasan saya mencabut sertifikat mualaf yang bersangkutan karena saya tidak mau sertifikat itu tidak digunakan. Faktanya, sampai hari ini di KTP-nya masih beragama Katolik,” ujar Hanny.

Selain itu, dia mengaku tidak ingin dokumen tersebut dimanfaatkan dalam konflik hukum antar pihak.

“Saya juga tidak mau sertifikat mualaf tersebut menjadi barang bukti di pengadilan untuk saling menyerang,” katanya.

Menurut Hanny, sertifikat mualaf seharusnya digunakan untuk keperluan administratif seperti pernikahan, perubahan data kependudukan, hingga pengurusan dokumen kematian.

“Sertifikat ini gunanya untuk menikah, mengganti kolom KTP, dan mengurus surat kematian,” jelasnya.

Dia juga menyinggung pernyataan Richard Lee dalam sebuah video yang dianggap bertentangan dengan pengakuan sebagai mualaf.