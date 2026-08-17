Ternyata Ini yang Dilakukan Wapres Gibran Sehari Sebelum Peringatan Kemerdekaan RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming tampil dengan baju adat Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Sehari sebelumnya, pada Minggu malam (16/08), Gibran diketahui lebih dahulu menghadiri Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Kegiatan rutin tahunan menjelang HUT Kemerdekaan RI ini menjadi momentum mengenang dan menghormati jasa pahlawan sekaligus merefleksikan nilai-nila perjuangan, pengorbanan, serta pengabdian bagi generasi penerus bangsa.

Upacara yang dimulai pukul 23.45 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menuju tempat upacara dengan didampingi oleh Wapres Gibran, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Presiden kemudian meletakkan karangan bunga di tempat upacara sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.

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Rangkaian prosesi berlanjut dengan prosesi “Mengheningkan Cipta” yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, disusul penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Pasukan dan diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta.

Acara kenegaraan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta unsur TNI dan Polri. (rom/jpnn)