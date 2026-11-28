jpnn.com - VALENCIA - Banyak yang sudah memprediksi bahwa Marc Marquez akan segera pensiun dari MotoGP, tetapi bukan saat ini.

Bos-bos pabrikan memberikan komentar bahwa mereka menyadari MotoGP akan segera kehilangan Marc Marquez, tetapi paling cepat akhir musim 2027.

Marc Marquez sudah memutuskan. MotoGP Valencia 2026 akhir dari perjalanannya di MotoGP.

Si Bayi Alien itu mengumumkannya di sela FP1 MotoGP Valencia kemarin. Sebelum menjajal Circuit Ricardo Tormo.

"Saat turun di FP1, saya bahkan tidak tahu di mana posisi saya setelah begitu banyak emosi yang meluap-luap di dalam garasi," kata Marc Marquez kepada TNT Sports.

"Saya merasa bahagia dan itu berarti pertanda bahwa keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tepat."

"Tidak ada kesedihan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, karena sosok Marc yang Anda kenal ini terbentuk berkat MotoGP dan dunia sepeda motor," imbuhnya.

Marc mengakhiri hari pertama MotoGP Valencia kemarin dengan menjadi pembalap paling kencang di practice, mencatatkan rekor putaran baru di sirkuit legendaris tersebut.