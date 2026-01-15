Ternyata Itu Tak Terlalu Penting buat Pelatih Persib Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung si petahana Super League menunjukkan kehebatannya dengan mengukuhkan diri menjadi juara paruh musim.
Setelah 17 pekan Super League musim ini, Persib Si Maung Bandung mengoleksi 38 poin hasil dari memenangi 12 laga, dua kali imbang, dan tiga kali kekalahan.
Namun, ternyata kehebatan itu tak terlalu penting buat Pelatih Persib Bojan Hodak.
Menurut dia, status juara paruh musim hanya sementara, lebih penting lagi adalah juara pada akhir musim.
Pria dari Kroasia itu bilang kompetisi belum berakhir, masih ada 17 pertandingan sisa di putaran kedua melawan tim-tim yang termotivasi dua kali lipat ingin melengserkan Persib.
“Ini baru separuh musim dan kompetisi ini baru akan berakhir pada bulan Mei. Menjadi juara di setengah musim liga tidak terlalu penting. Sekarang kami punya beberapa hari jeda sebelum memulai putaran dua,” ujar Hodak.
Putaran kedua akan makin menantang buat Persib, karena selain melawan tim-tim yang lebih kuat, Maung juag harus melakoni laga 16 Besar AFC Champions League Two.
Hodak memberikan waktu libur kepada pemainnya hingga 15 Januari.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bilang hal hebat yang satu itu tak penting buat dirinya. Apa sih, Abah?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Kalimat Bojan Hodak soal Persib Juara Paruh Musim, Betul Juga sih
- Semen Padang Punya 10 Pemain Asing, Ada Striker dan Winger
- John Herdman Jadi Pelatih Anyar Timnas Indonesia, Beckham Putra Turunkan Ekspektasi
- Maxwell Bicara Mental Tim, Persija Jakarta Tak Goyah Hadapi Tekanan
- Puncaki Klasemen, Persib Bandung Siapkan Langkah Penentu di Putaran Kedua
- Bukan Persib Paling Subur di Putaran Pertama Super League