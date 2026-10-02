Ternyata Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks Berani Meminta Posisi, Herdman Menuruti

jpnn.com - JAKARTA – Skor pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 berakhir di angka 9-2.

Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks mengaku meminta kepada pelatih John Herdman untuk memainkannya sebagai striker pada akhir laga menghadapi Bangladesh 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Kevin Diks mengatakan hal ini dilakukannya untuk menjaga tenaganya, sekaligus membantu tim yang saat itu sedang membutuhkan tambahan gol.

Inisiatifnya ini membuahkan satu gol untuknya pada menit ke-90+6, yang kemudian membuat Indonesia menang 9-2 dan masuk final FIFA ASEAN Cup 2026.

"Iya, di 30 menit terakhir sangat berat bagi saya. Namun, saya mencoba untuk mendorong semua orang di sekitar saya. Saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk semua orang yang ada di sekitar," kata Kevin Diks ketika ditemui awak media di mixed zone SUGBK.

"Dan itulah saya berkata kepada pelatih (John Herdman), 'Pelatih, apakah saya perlu digantikan atau menjadi seorang striker? Karena dengan begitu saya bisa tetap di lapangan dan menunggu bola sebentar serta tidak bermain dengan 10 orang'. Jadi, dia setuju dan saya tetap main sebagai seorang striker dan saya mencetak gol," kata dia.

Pemain Borussia Moenchengladbach tersebut pun mengungkapkan rasa bangganya atas penampilan timnya yang sanggup melewati momen sulit, hingga akhirnya secara dramatis mampu lulus ke final.

Sebelum laga ini, momen yang sama dikatakan Kevin Diks terjadi melawan Malaysia, ketika timnya menahan gempuran-gempuran tim Harimau Malaya itu dengan 10 pemain sejak kartu merah Thom Haye pada menit ke-37.