Ternyata Kekuatan Malut United Bertambah Menjelang Menjamu Persib

jpnn.com - TERNATE - Malut United menambah kekuatan mengarungi Super League 2025-2026.

Menjelang menjamu Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-12 di Stadion Kie Raha, Minggu (14/12), Malut United kedatangan Ricardo Salampessy.

Manajemen telah menunjuk Ricardo sebagai asisten pelatih. Penandatanganan kontrak berlangsung di Ternate akhir bulan lalu.

Malut United menyambut positif bergabungnya Ricardo.

"Ricardo merupakan sosok dengan karakter kuat dan berpengalaman. Kami yakin kehadirannya dapat memperkokoh struktur kepelatihan yang sudah ada, serta memberikan nilai tambah untuk perkembangan pemain," ujar COO Malut United, Willem D. Nanlohy.

Ricardo begitu antusias memulai babak baru dalam karier kepelatihannya bersama Laskar Kie Raha.

Setelah pensiun sebagai pemain, Ricardo memulai karier kepelatihannya dengan menakhodai tim PON Papua pada 2023.

Ceritanya di Tanah Papua berlanjut seusai ditunjuk sebagai pelatih kepala Persipura Jayapura menjelang babak playoff kompetisi Liga 2 2023-2024. Dari 34 laga di bawah kepemimpinannya, Mutiara Hitam mencatatkan 17 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 10 kekalahan.