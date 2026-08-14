Ternyata Mobil Prabowo Itu Pakai Kaca Antipeluru Level B5/B6

jpnn.com - JAKARTA - Maung MV3 Garuda Limousine berkelir putih menjadi kendaraan yang terpilih mengangkut Presiden Prabowo Subianto ke kompleks parlemen, Senayan, Jumat (14/8) pagi WIB.

Prabowo ke kantor pusat para wakil rakyat itu untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

Rombongan Presiden memasuki Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.05 WIB.

Prabowo kemudian turun dari Maung MV3 Garuda Limousine dan berjalan menuju Gedung Nusantara untuk mengikuti agenda kenegaraan serta menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Prabowo tiba di Kompleks Parlemen untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (14/8). Foto: Dhemas Reviyanto/agr/Antara

Mobil tersebut dikembangkan secara khusus oleh PT Pindad sebagai kendaraan kepresidenan.

Dari sisi teknis, MV3 Garuda Limousine memiliki panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter.

Bobot kendaraan itu tercatat mencapai 2,95 ton.