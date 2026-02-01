Ternyata Persis Vs Persib Spesial Buat Thom Haye, Karena 100 Tahun Lalu..

jpnn.com - BANDUNG - Salah satu bintang Persib Bandung Thom Haye mengaku sangat menantikan laga Persis vs Persib di pekan ke-19 Super League.

Saat laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1), Kang Toha pun terharu.

Ternyata, Solo merupakan tempat kelahiran kakek -yang menjadi akar keluarganya, sekitar satu abad yang lalu.

Haye mengaku menantikan momen ini sejak lama.

"Sejujurnya, beberapa hari terakhir sebelum pertandingan, terasa sedikit emosional bagi saya. Jika dipikirkan, teringat, bahwa sekitar 100 tahun yang lalu kakek saya lahir di Solo," kata Haye seusai pertandingan.

Pemain bernomor punggung 33 itu mengaku sangat bersemangat sejak awal jadwal pertandingan Persis vs Persib dirilis.

Kemenangan 1-0 yang diraih timnya pun menjadi pelengkap kebahagiaan bagi dirinya dan keluarga besarnya di Belanda.

"Saya sangat menantikannya dan sangat bersemangat. Ini adalah hari yang istimewa bagi keluarga saya. Saya sangat senang kami bisa meraih kemenangan," tuturnya.