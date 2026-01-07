menu
Ternyata Sebegini Harga Tiket Persib Vs Persija

Tiga pemain Persib Bandung. Foto: IG persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib vs Persija hanyalah satu dari sembilan laga pekan ke-17 Super League.

Namun, pertarungan kedua tim yang dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB itu mungkin lebih menyita perhatian ketimbang delapan laga lainnya.

Itu mungkin karena rivalitas Persib vs Persija yang sudah mendarah daging di masing-masing fan dan bertaburnya pemain bintang di dua kubu, serta posisi mereka di klasemen.

"Antusiasme Bobotoh untuk laga Persib vs Persija sungguh luar biasa. Per hari ini (kemarin, Selasa (6/1) tiket resmi untuk tribun Timur, Utara, Selatan, serta VIP telah habis terjual alis sold out, sesuai kapasitas dan regulasi yang berlaku," bunyi pernyataan pihak Persib.

Persib juga membuka penjualan tiket Corporate Box (CB) yang menyuguhkan pengalaman menonton dengan tempat dan pelayanan terbaik.

Persib Bandung vs Persija Jakarta hanyalah satu dari sembilan laga pekan ke-17 Super League.

