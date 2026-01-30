menu
Ternyata Sejak Awal Denada Mengakui Ressa Rizky Rosano Sebagai Anaknya
Penyanyi Denada. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Artis Denada rupanya sejak awal mengakui Ressa Rizky Rosano sebagai putranya. Dia pun membantah tudingan telah menelantarkan anak tersebut.

Penegasan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Muhammad Iqbal, menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di publik.

Menurut Iqbal, Denada tidak pernah meragukan status Ressa sebagai anak kandungnya.

Dia menyebut hubungan ibu dan anak tersebut telah terjalin sejak lama dan tidak pernah diputus.

"Karena memang, wong dia anaknya,” kata Muhammad Iqbal dikutip dari kanal Reyben Entertainment di YouTube, Jumat (30/1).

Dia menambahkan, selama ini Ressa juga mendapatkan perawatan dan perhatian yang layak dari Denada.

Menurutnya, tidak pernah ada persoalan serius terkait pengasuhan anak tersebut.

“Selama ini memang dirawat sama klien saya, jadi ya memang enggak ada masalah apa-apa,” ujarnya.

Sejak awal, Denada rupanya mengakui Ressa sebagai anak dan membantah tudingan penelantaran.

