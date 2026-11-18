jpnn.com - Tidak semua warga bisa leluasa membeli sembako bersubsidi di Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih Kota Palembang. Selain harus memenuhi kriteria penerima, pembeli juga diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai domisili koperasi.

Ketentuan tersebut diterapkan untuk mengatur distribusi sekaligus memastikan beras dan minyak goreng bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Pembelian juga dibatasi agar stok yang tersedia dapat dinikmati lebih banyak oleh warga.

Berdasarkan pantauan di Kopdes Merah Putih Sukamaju dan Kopdes Abi Hasan, Rabu (18/11/2026), persyaratan KTP menjadi salah satu ketentuan utama bagi masyarakat yang ingin membeli produk bersubsidi.

Manajer Kopdes Merah Putih Sukamaju Diak Simamora mengatakan identitas yang digunakan harus KTP asli milik pembeli. Masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan KTP orang lain ataupun meminta orang lain membelikan barang atas namanya.

"Setiap pembeli wajib menunjukkan KTP ASLI milik sendiri. Tidak bisa diwakilkan ataupun dititipkan kepada orang lain," kata Donal.

Selain berdasarkan domisili, penerima produk bersubsidi juga dibatasi berdasarkan kelompok masyarakat. Warga yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri, dan TNI tidak diperkenankan membeli komoditas tersebut.

"Masyarakat yang bekerja sebagai PNS, Polri, dan TNI tidak boleh membeli produk bersubsidi tersebut karena bukan masyarakat kurang mampu,” ujar Donal.

Adapun produk bersubsidi yang tersedia di Kopdes Merah Putih Sukamaju meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, serta gas elpiji 3 kilogram.