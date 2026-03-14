Ternyata Target Persib di Kandang Borneo FC Tak Muluk-Muluk

jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan dan juga pemimpin klasemen Super League Persib Bandung bakal melakoni partai besar akhir pekan ini.

Si Maung Bandung harus bertandang ke kandang salah satu penantang serius musim ini, Borneo FC.

Borneo FC vs Persib merupakan partai tunda pekan ke-21.

Laga tersebut bukan sekadar ajang perebutan tiga poin, tetapi pembuktian mentalitas juara Pangeran Biru.

Manajer Persib Umuh Muchtar mengatakan, menghadapi tim tangguh seperti Borneo FC memerlukan lebih dari sekadar taktik. Persib harus punya semangat juang.

Di tengah jadwal yang menguras fisik, Haji Umuh meminta Marc Klok dan kawan-kawan untuk tidak menyerah pada rasa lelah.