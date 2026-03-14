Ternyata Target Persib di Kandang Borneo FC Tak Muluk-Muluk
Sabtu, 14 Maret 2026 – 11:17 WIB
jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan dan juga pemimpin klasemen Super League Persib Bandung bakal melakoni partai besar akhir pekan ini.
Si Maung Bandung harus bertandang ke kandang salah satu penantang serius musim ini, Borneo FC.
Borneo FC vs Persib merupakan partai tunda pekan ke-21.
Laga tersebut bukan sekadar ajang perebutan tiga poin, tetapi pembuktian mentalitas juara Pangeran Biru.
Manajer Persib Umuh Muchtar mengatakan, menghadapi tim tangguh seperti Borneo FC memerlukan lebih dari sekadar taktik. Persib harus punya semangat juang.
Di tengah jadwal yang menguras fisik, Haji Umuh meminta Marc Klok dan kawan-kawan untuk tidak menyerah pada rasa lelah.
Ada Borneo FC vs Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Kamu dukung yang mana?
BERITA TERKAIT
- Borneo FC Vs Persib: Bojan Hodak Kembali Dapat Perkara
- Borneo FC vs Persib Bandung: Thom Haye Absen, Bojan Hodak Punya Respons Menarik
- Laga Panas di Ujung Ramadan, Borneo FC Bertekad Goyang Persib Bandung
- Persis Menang Besar dari Bali United, Klasemen Super League Bergoyang Drastis
- Bernardo Tavares Ungkap Dosa Besar Persebaya Menjelang Jumpa Persita
- Dipanggil Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Langsung Kirim Sinyal ke Pesaingnya